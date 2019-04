Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: absichtliche unbefugte Straßensperrung

Haßloch (ots)

In der Nacht auf Freitag, 26.04., vor 01.20 Uhr, legten bzw. stellten bislang unbekannte Täter insgesamt 13 Leitpfosten entlang der Westrandstraße in Haßloch zwischen den Einmündungen Füllergasse und Burgweg auf die Fahrbahn, womit ein Befahren - evtl. auch für Rettungsfahrzeuge usw. - ohne weiteres nicht mehr möglich war. Die Leitpfosten waren zuvor dort an der Westrandstraße wie üblich am Straßenrand aufgestellt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

