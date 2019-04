Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrer eines Mofas schwer verletzt

Rodalben (ots)

Am Samstagmittag gegen 16:29 Uhr kam es in der Zweibrücker Straße, in Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes, zu einem Verkehrsunfall mit ei-nem schwer verletzten 51-Jährigen Mofafahrer. Nach bisherigen Ermitt-lungen fuhr der 51-Jährige mit seinem Mofa mit Anhänger die Zweibrü-cker Straße aus Richtung Hauptstraße kommend. Die 77-Jährige Pkw- Fahrerin fuhr dem 51-Jährigen hinterher. An der Einfahrt zum Einkaufs-markt wollte der 51-Jährige nach links, auf den Parkplatz des Einkaufs-marktes, einfahren. Während des Abbiegevorganges wollte die 77-Jährige den Mofa-Fahrer überholen, übersah dessen Abbiegevorgang und kollidierte mit dem Mofa. Durch die Kollision stürzte der 51-Jährige vom Mofa, verlor seinen Helm und zog sich eine Kopfverletzung zu. Auf Grund der Verletzung wurde er durch das DRK in das umliegende Kran-kenhaus verbracht. Des Weiteren entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2200,-EUR.

