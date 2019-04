Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ex- Freund mit Pfefferspray angegriffen

Pirmasens (ots)

Am Samstagabend gegen 23:20 Uhr gerieten, vor einem Anwesen in der Rotenbühlstraße, ein 26- Jähriger und seine 30-Jährige Ex-Lebens-gefährtin in einen lautstarken verbalen Streit. Hintergrund des Streites ist die neue Beziehung des 26-Jährigen. Die Streitigkeiten der Beiden verlagerten sich in den Hauseingang eines Anwesens. Dort sprühte die 30-Jährigen ihrem 26-Jährigem Ex-Freund Pfefferspray ins Gesicht. Nach dem Angriff rannte die 30-Jährige in unbekannte Richtung davon. Der 26-Jährige klagte über Schmerzen in den Augen und Atemwege, lehnte jedoch eine sofortige ärztliche Behandlung ab. Die 30-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

