Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruchsdiebstahl in zwei Garagen

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es um 02:00 Uhr zu einem Einbruch in zwei Garagen in der Mansurenstraße. Zwei männliche Täter verschafften sich mittels Hebelwerkzeug Zugang zu den beiden Garagen und durchwühlten diese. Nachdem sie von einem Anwohner bemerkt und angesprochen wurden, flüchteten beide Personen. Es soll sich um zwei dunkel gekleidete Männer, einer von großer, der andere von kleiner Statur gehandelt haben. Beide sollen mit russischem Akzent gesprochen und ein Mountainbike mitgeführt haben. Nach erster Überprüfung der Geschädigten wurde nichts entwendet und es entstand lediglich Sachschaden von ca. 100 EUR. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

