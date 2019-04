Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geräteraum des Tennisclubs aufgebrochen

Clausen (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche drangen unbekannte Täter in den Geräteraum des Tenniclubs Clausen ein. Neben einigen Dosen Tennisbällen konnten die Täter allerdings nichts erbeuten. Lediglich an der Eingangstür wurde noch ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Täterhinweise bitte an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333-9270.

