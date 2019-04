Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Unfall einfach weggefahren

Höheischweiler (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Ringstraße in Höheischweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw erheblich auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr aber einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben sucht nach Zeugen, die den Unfall eventuell beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können.

