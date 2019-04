Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisierter Zweiradfahrer verursacht Unfall

Knopp-Labach (ots)

Am Donnerstagnachmittag wollte ein Motorradfahrer von der L466 in Richtung Knopp abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs bremste er sein Zweirad ab, verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Zweiradfahrer rutschte über die Fahrbahn und ver-letzte sich hierbei so, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr bestand aber nicht. Auch kam es nicht zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten allerdings auf, dass der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 54-jährigen Mann einen Wert von 1,65 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Gemäß Einschätzung der Polizei war der Alkoholisierungsgrad des Mannes ursächlich für den Sturz.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell