Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 16 komplette Autoräder gestohlen

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 11.04.2019 20:00 Uhr - Freitag, 12.04.2019 18:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Gartengrundstück, im Bereich der Straße "Am Rehpfad", 16 Auto- Kompletträder. Die Reifen waren auf Alufelgen montiert. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Wer im Zusammenhang mit diesem Diebstahl verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

