Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 11.04.2019 18:00 Uhr - Samstag, 13.04.2019 11:00 Uhr beschädigte ein bislang noch unbekannter Täter den grauen VW Touran des 47- jährigen Geschädigten. Der Unbekannte trat an den rechten Außenspiegel des VW Touran, welcher ordnungs-gemäß auf dem Parkstreifen des Friedrich-Ebert-Ring, Höhe des Anwe-sens Nr. 8, geparkt war. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Ge-samtschaden in Höhe von ca. 250,-EUR. Wer im Zusammenhang mit dieser Sachbeschädigung verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

