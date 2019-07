Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nach Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wilhelmshaven folgt eine Urkundenfälschung - Polizei leitet ein zweites Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmorgen, 11.07.2019, erschien ein 29-Jähriger zu seinem Vernehmungstermin bei der Polizei. Er wurde zuvor in der Freiligrathstraße mit einem Pkw BMW fahrend angehalten und konnte den kontrollierenden Beamten jedoch keinen Führerschein vorzeigen. Seine Erklärungen, dass sein Führerschein im Ausland zur Aktualisierung eingezogen wurde, ergaben den Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Um jedoch nachzuweisen, dass er tatsächlich im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde er zur Polizeidienststelle vorgeladen. Das am Donnerstagmorgen vorgezeigte ausländische Dokument kam dem vernehmenden Beamten jedoch merkwürdig vor, so der ausländische Führerschein einer Dokumentenprüfung unterzogen wurde. Diese ergab, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelt, so dass gegen den 29-Jährigen ein zweites Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet wurde, die Ermittlungen dauern an.

