Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach gelandet (2 FOTOS)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Freitagmorgen, 12.07.2019, befuhr ein 31-Jähriger gegen 06:20 Uhr den Friesendamm bei regennasser Fahrbahn in nördliche Richtung und kam in Höhe der Saarbrücker Straße in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Laternenmast, der durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fundament gerissen wurde. Der Pkw, ein Ford Mustang, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen (Fotos).

Der 31-Jährige wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, blieb jedoch unverletzt. Zum jetzigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Pkw-Fahrer zu schnell war.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell