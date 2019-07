Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Radfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 10.07.2019, fuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin hinter einem 46-jährigen Radfahrer die Heppenser Straße in Richtung Osten. Die Pkw-Fahrerin wollte an dem Radfahrer vorbeifahren und da dieser nach jetzigem Sachstand immer mehr zur Mitte der Fahrbahn fuhr, konnte die 61-Jährige nicht mehr passieren, so dass sie die Hupe betätigte.

Der Radfahrer stürzte in der Folge zu Boden und zog sich durch den Sturz Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren noch betriebsbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell