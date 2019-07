Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer beschädigt zwei geparkte Autos und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Mittwoch (03.07.2019) zwischen 9.30 und 14.30 Uhr in der Kirchstraße ereignete, sucht die Polizei. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren an einem abgestellten VW den Außenspiegel, durch die umherfliegenden Fahrzeugteile wurde ein weiterer geparkter Mercedes beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Ein Anwohner hatte gegen 10 Uhr einen lauten Schlag vernommen, konnte dies aber nicht zuordnen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

