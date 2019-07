Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auszahlung an falsche Polizeibeamte durch couragiertes Eingreifen verhindert

Langwedel/Cluvenhagen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde eine Geldübergabe an falsche Polizeibeamte über mehr als 10.000EUR im letzten Moment verhindert. Die unbekannten Täter riefen eine 84-jährige Dame aus dem Ortsteil Cluvenhagen an und gaben sich als Polizeibeamte aus, die nun ihre Hilfe bei der Überführung von Einbrechern bräuchten. Zu ihrem eigenen Schutz sollte sie Geld von ihrem Konto abheben, da die angeblichen Einbrecher mit einem "Spitzel" in der Bank zusammenarbeiten würden. Eine 42-jährige Taxi-Fahrerin, sollte die Dame zur Bank bringen und kannte sie bereits. Die Situation machte die Fahrerin daher skeptisch, sodass sie die 84-Jährige in die Bank begleitete. In der Filiale in der Großen Straße wurde auch eine Bank-Mitarbeiterin hellhörig und beide verhinderten die Geldauszahlung. Noch aus der Bank wurde die Polizei informiert. Die 84-Jährige hatte der Taxi-Fahrerin mittlerweile von den angeblichen Polizeibeamten am Telefon erzählt. In der Wohnung angekommen, übernahm die Fahrerin das Telefonat, bis die Täter das Gespräch vermutlich aufgrund ihrer kritischen Nachfragen abbrachen.

Die Ermittlungen zu den Tätern wurden durch den Zentralen Kriminaldienst der PI Verden/Osterholz umgehend aufgenommen.

Die Polizei rät den Bürgern, das Telefonat zu beenden und eigenständig die Telefonnummer der örtlichen Polizei oder den Notruf zu wählen, wenn sie skeptisch werden. Die örtliche Polizeidienststelle gibt Auskunft über die Echtheit des angeblichen Beamten. Die Anrufer wollen Druck bei ihrem Gegenüber aufbauen und die Menschen dazu bewegen, am Telefon Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu erteilen und am Ende Wertsachen an Fremde zu übergeben. Durch das Beenden des Telefonats kann dieser Druck unterbrochen werden. Auch ein Gespräch mit einer Vertrauensperson kann helfen, das Geschehen neu einzuordnen. Die Polizei wird weder Geld, noch Schmuck vor Einbrechern oder Räubern sicher aufbewahren.

Informationen und Vorträge zu diesem und weiteren Themen werden vom Beauftragten für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz angeboten (Vereinbarungen unter 04231/806108).

