POL-VER: Ursache für Auffahrunfall unklar + Pkw gerät nach Reifenplatzer auf A27 ins Schleudern - Insassen unverletzt

Walsrode/A27 (ots)

Ursache für Auffahrunfall unklar

Walsrode. Kurz vor der Anschlussstelle Walsrode West kam es am Sonntagmittag auf der A27 zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Pkw mit Wohnanhänger. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Opel aus unklarer Ursache auf einen Wohnanhänger vor ihm, der von einem Mazda eines 60-jährigen Fahrer gezogen wurde. Bei dem Unfall wurden drei Personen leichtverletzt, darunter der 27-jährige Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin sowie eine 58-jährige Beifahrerin im Mazda. Die Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Derzeit wird von einem Gesamtschaden von etwa 10.000EUR ausgegangen. Beide Pkw und der Wohnanhänger konnten nur noch abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Walsrode rückte zum Abstreuen der Fahrbahn an, nachdem Flüssigkeiten aus den Unfallwagen ausgelaufen waren. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in den späten Nachmittag an. Zeitweise musste dafür der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Pkw gerät nach Reifenplatzer auf A27 ins Schleudern - Insassen unverletzt

Walsrode/Hamwiede. Fünf Insassen eines Ford Galaxy hatten am frühen Sonntagabend Glück im Unglück, als auf der A27 in Richtung Walsrode zwischen Verden und Hamwiede ein Reifen an dem Pkw platzte. Nach dem Reifenplatzer verlor die 37-jährige Fahrerin die Kontrolle, sodass das Fahrzeug zweimal gegen die Mittelschutzplanke prallte und sich anschließend um die eigene Achse drehte, bevor der Pkw entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die Insassen, darunter 3 Kinder zwischen 8 und 10 Jahre und ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren, blieben jedoch unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

