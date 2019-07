Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Zeugen: Täter scheitern erneut an Geldautomat in Bankfiliale

Verden (ots)

Erneut haben unbekannte Täter am Montagmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale der Großen Straße in der Verlängerung des Rathausvorplatzes beschädigt und so versucht, an den Inhalt des Gerätes zu gelangen. Bereits am 19. April dieses Jahres kam es zu einer ähnlichen Tat (wir berichteten). Aufgrund der Sicherungsmaßnahmen der Bank ließen die Täter auch in diesem Fall von der weiteren Tat ab und flüchteten. Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz konnten die Täter bei der anschließenden Fahndung nicht feststellen. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass die Täter unter anderem Hebelwerkzeuge einsetzten und den Automaten anschließend wahrscheinlich sprengen wollten. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände im Stadtgebiet im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 04231/8060 mit den Beamten in Verden in Verbindung zu setzen.

