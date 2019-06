Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher weiter flüchtig - Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit aufgefundenen Fahrrädern + Zwei Blutproben wegen Drogeneinfluss am Steuer + 11-jähriger Junge fährt plötzlich auf Straße

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher nach Fahndung weiter flüchtig - Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit aufgefundenen Fahrrädern

Verden. Einbrecher wurden am Dienstag in Dauelsen nachdem sie in zwei Häuser eingestiegen waren, mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht (wir berichteten). Die zwei Männer waren auf ihrer Flucht mit Fahrrädern unterwegs. Im Bereich der Halsestraße wurden am selben Tag zwei Fahrräder aufgefunden, die die Täter auf ihrer Flucht genutzt haben dürften und am Ende zurückließen, um zu Fuß weiter zu flüchten.

Besitzer der Fahrräder konnten bisher nicht ermittelt werden. Ein Fahrrad hat einen silbernen Rahmen und blaue Aufschrift und Sattel. Das zweite Rad ist schwarz mit roter und grau-weißer Aufschrift. Die Ermittler der Polizei Verden wenden sich deshalb nun erneut an die Bevölkerung und bitten mögliche Zeugen um Hinweise auf Personen, die mit den Fahrrädern unterwegs waren. Außerdem ist es möglich, dass die Fahrräder gestohlen waren, weshalb auch die Besitzer oder Hinweise auf die Besitzer gesucht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 04231/8060 an die Beamten der Polizei in Verden zu wenden.

Einbruch scheitert

Langwedel. Eine Wohnung in der Berkelsstraße war vor unbekannten Einbrechern sicher, die zwischen dem 12.06. und 26.06.2019 erfolglos an der Eingangstür hebelten und anschließend flüchteten. Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen. Der genaue Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.

Zwei Blutproben wegen Drogeneinfluss am Steuer

Oyten. Gleich zwei Pkw-Fahrer wurden am Donnerstagmorgen durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel und der Polizeistation Oyten aus dem Verkehr gezogen. Während einer Kontrolle um kurz nach 10 Uhr morgens auf der A1 in Oyten in Fahrtrichtung Hamburg wurde bei einem 44-Jährigen aus den Niederlanden mithilfe von Vortests festgestellt, dass er wahrscheinlich unter Drogen am Steuer eines VW T7 gesessen hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung einbehalten Gegen kurz vor 12 Uhr wurde ein 18-jähriger Fahrer eines Opel Omega in der Allerstraße gestoppt. Vortests ergaben auch in diesem Fall den Verdacht, dass er unter Drogen gestanden haben dürfte. Ihm wurde die Weiterfahrt ebenfalls untersagt. Auf beide Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen zu.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unfall: 11-jähriger Junge fährt plötzlich auf Straße

Ritterhude. Eine 36-jährige Fahrerin eines Kia fuhr "Am Großen Geeren" in Richtung B74 am Donnerstagmorgen einen 11-Jährigen auf seinem Fahrrad an. Der Junge fuhr auf zunächst auf dem Fuß- und Radweg, wechselte dann jedoch plötzlich auf die Straße und wurde von dem Pkw erfasst. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000EUR.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf eine aufmerksame Fahrweise hin. Sämtliche Verkehrsteilnehmer sollten immer damit rechnen, dass andere Teilnehmer am Straßenverkehr, insbesondere Kinder oder ortsfremde Personen, unberechenbar handeln oder sich nicht vorschriftsmäßig verhalten.

