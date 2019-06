Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 29.06.2019

PI Verden/ Osterholz

.

Langwedel - Taschendiebstähle

Im Bereich Langwedel, Große Straße, kam es am Freitagmittag zu Diebstählen von Geldbörsen in zwei Supermärkten. Im ersten Fall erlangt ein unbekannter Täter das Portemonnaie einer Geschädigten aus der mitgeführten Handtasche. Im anderen Fall wurde das Portemonnaie kurzfristig offen in den Einkaufswagen gelegt und von dort entwendet. Es werden letztlich insgesamt etwa 700 Euro Bargeld erbeutet.

Achim - Baden

Am 28.06.2019, zwischen 15.30 Uhr und 15.38 Uhr kam es in einem Seniorenheim in Achim-Baden, Straße Schneiderburg durch drei unbekannte Täter zu einem versuchten Taschendiebstahl, worauf dann eine Besucherin versuchte, zwei flüchtige Täterinnen aufzuhalten. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, zu der der männliche Täter hinzukam und unterstützte. Danach konnten diese Personen flüchten. Das Opfer wurde leicht verletzt. Zeugen werden gesucht.

Brand eines Pkw mit Anhänger auf der A27

Am 28.06.2019, um 19.55 Uhr, befuhr ein 20jähriger mit seinem Pkw mit Anhänger die A 27 aus Richtung Hannover kommend in Richtung Bremen. Auf Grund eines Defektes am Pkw hielt er das Gespann in der Gem. Kirchlinteln, km 29, auf dem Standstreifen an. Plötzlich fing der Pkw Feuer. Der 20jährige konnte noch den Anhänger abkoppeln und in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren Kirchlinteln und Verden konnten den in Vollbrand geratenen Pkw und ca. 80 qm Grünstreifen ablöschen. Während der Löscharbeiten war die A 27 für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Anschließend musste der Verkehr für ca. 30 Minuten einspurig am Einsatzort vorbeigeführt werden.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

