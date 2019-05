Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Versuchter Einbruch in Garage.

Lippe (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag versuchten unbekannte Täter in eine Garage im Viitasaari Weg einzudringen. Der oder die Täter beschädigten dabei ein Fenster, konnten jedoch nicht ins Innere gelangen. Das zuständige Kriminalkommissariat in Detmold bittet Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

