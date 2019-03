Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070319-218: Gaststätteneinbruch

Gummersbach (ots)

Die Glastür zum Wintergarten hebelten Unbekannte auf, um in eine Gaststätte in der Brückenstraße zu gelangen. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Montag und 16 Uhr am Mittwoch (6.März) bohrten Krimielle das Türschloss der Eingangstür auf und hebelten die Glastür zum Wintergarten auf. Ob etwas gestohlen wurde und die Täter tatsächlich in die Gaststätte eingedrungen sind, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell