POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Einbruch in Hotel

Am 09. Juli 2018 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 01.30 Uhr bis 05.30 Uhr in ein Hotel an der Osterdammer Straße ein. Im Inneren des Hotels wurden Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde eine Geldbörse entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell