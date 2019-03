Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Vereinsheim eingebrochen

Steinfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag, 24.03.19 auf Montag, 25.03.19, brachen bislang unbekannte Täter in das Sportheim in Steinfeld ein. Hierbei wurde ein Gesamtschaden in Höhe von 750.- Euro angerichtet. Hinweise bitte unter Telefon 06343-9334-0 oder per email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden.

