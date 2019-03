Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Deckenleuchten entwendet

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit von 22.03.19 bis 25.03.19, wurden im überdachten Vorhof des Schulzentrums, mehrere Deckenleuchten entwendet. Die bislang unbekannten Täter dürften zum Abmontieren eine Leiter benutzt haben. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 2000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de

