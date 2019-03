Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, B10, 24.3.19, 07:00-09.00 Uhr Kontrolle Fahrverbot an Sonn-/Feiertagen für LKW

Landau (ots)

Bei der Überwachung des Fahrverbotes an Sonn-/Feiertagen für Lkw mussten 2 Lkw am Sonntagmorgen (24.3.19) beanstandet werden, da sie nicht unter die Ausnahmeregelung (Transport von verderblichen Waren) fielen. Neben einem Bußgeld für die Fahrer und Speditionsunternehmen wurde die Weiterfahrt an geeigneter Stelle untersagt.

