POL-MA: Mannheim-Oststadt: Überfall auf Hotel - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am späten Mittwochabend überfielen bislang Unbekannte ein Hotel in der Mozartstraße und flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld. Vier maskierte Personen betraten demnach um kurz nach 23 Uhr den Eingangsbereich des Hotels, wobei ein Täter den Portier mit einer Waffe bedrohte. Währenddessen durchsuchten die anderen Unbekannten die Theke im Foyer und nahmen ein Lederetui mit mehreren hundert Euro Bargeld an sich. Kurz darauf flüchteten alle Täter über den Eingangsbereich fußläufig in Richtung des Collini-Centers. Der Portier wurde dabei nicht verletzt und alarmierte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen verbleib diese erfolglos. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Alle vier Personen sind zwischen 1,70 m und 1,80 m groß, haben eine normale Statur und waren mit einem schwarzen Tuch oder Schal bekleidet, der komplett um den Kopf gewickelt war. Der Waffenträger trug ein dunkles Oberteil und hielt eine schwarze Pistole in der Hand. Einer der Täter trug eine blaue Jogginghose und einen grünen Kapuzenpulli und soll Deutsch mit einem arabischen Akzent gesprochen haben.

Zeugen oder Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

