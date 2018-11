POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mazda flüchtet vor Polizei, verursacht mehrere Unfälle, Fahrer wird vorläufig festgenommen (Pressemeldung 2)

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Heute kurz vor 13 Uhr wollte eine Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen Mazda im Bereich Herzogenriedstraße/ Zum Herrenried kontrollieren. Offensichtlich war an dem Mazda der Zulassungsstempel nicht richtig ablesbar.

Anstatt anzuhalten beschleunigte der Mazdafahrer sein Fahrzeug und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Der Mazdafahrer missachtete mehrere "rot" anzeigende Ampeln und hielt nicht an.

Durch die Funkwagenbesatzung wurde die Verfolgung aufgenommen. In der Gutenbergstraße streifte der Mazdafahrer mehrere geparkte Fahrzeuge. Er fuhr teilweise auf den Gehweg, dort musste sich eine Passantin durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

An der Ecke Gutenbergstraße/ Dudenstraße verursachte der Fahrer des Mazdas nochmals einen Unfall mit geparkten Fahrzeugen. Zu guter Letzt fuhr er an der Ecke Gutenbergstraße/ Christian-Friedrich-Schwan-Straße auf einen Funkwagen des Reviers Neckarstadt auf, welcher ihm die Weiterfahrt versperrte.

Hierbei verletzte er die im Funkwagen befindlichen Polizeibeamten leicht.

Der Mazdafahrer wurde danach vorläufig festgenommen, hiergegen leistete er massiv Widerstand.

Der Mazda wurde totalbeschädigt, zwei Funkwägen, fünf geparkte Fahrzeuge und ein umgefahrenes Verkehrsschild sind die Bilanz der Verfolgungsfahrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro.

Bei dem Mazdafahrer handelte es sich um einen 27-jährigen Mannheimer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen von Pkws war. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand.

Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, dort wurden ihm Blutproben entnommen.

Die Verfolgungsstrecke war über 7km lang.

Die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten dauern noch an, u.a. wurde die Fahrbahn in der Gutenbergstraße in einer Länge von ca. 2 km verunreinigt.

Insgesamt waren bei dem Einsatz zwischenzeitlich 13 Funkwagenbesatzungen eingebunden.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt und des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell