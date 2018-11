POL-MA: Heidelberg: 22-jährige Fahrradfahrerin an Zebrastreifen von Auto erfasst und schwer verletzt - weitere Zeugen gesucht - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg (ots) - Schwer verletzt wurde wie berichtet am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Neuenheimer Feld. Die 22-Jährige hatte verbotenerweise mit dem Fahrrad den Zebrastreifen überquert und war dabei von einer 77-jährigen Ford-Fahrerin, die in Richtung Tiergartenstraße unterwegs war, erfasst worden. Die 22-jährige war zunächst gegen die Windschutzscheibe geschleudert, von der Motorhaube abgewiesen und anschließend noch überrollt worden. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Heidelberger Klinik. Nach den bisherigen Unfallermittlungen stand zum Unfallzeitpunkt eine Person am Zebrastreifen um diesen zu überqueren. Diese Person sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4140 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

