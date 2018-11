POL-MA: Walldorf: Unfallhergang unklar - Polizei Wiesloch sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Da der exakte Unfallhergang für die Beamten des Polizeireviers Wiesloch bislang noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sich zu melden. Eine 56-jährige Autofahrerin wie auch ein 75-jähriger Autofahrer waren am Dienstag kurz vor 10 Uhr auf der B 291 in Richtung Ikea unterwegs, als es kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße zum Zusammenstoß der Autos kam. Den Schaden am VW Touareg sowie an dem angekoppelten Anhänger beziffert die Polizei auf 15.000 Euro. Ob und in welcher Höhe Schaden am Mercedes entstand, ist aktuell nicht bekannt. Der VW befand sich auf der Rechtsabbiege-, der Mercedes auf der Geradeausspur. Beide Beteiligte beschuldigen sich gegenseitig, die Fahrspur nicht eingehalten und somit den Crash verursacht zu haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsteilnehmer, die gegen 9.50 Uhr auf den Zusammenstoß aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

