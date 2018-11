Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine aus Massenbachhausen stammende Audi A 3-Fahrerin befand sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr auf der Linksabbiegerspur der Dührener Straße und musste beim Einfahren in die Jahnstraße verkehrsbedingt halten. Aus der Jahnstraße heraus fuhr - unter ständigem Hupen - ein Lkw-Fahrer, der beim Einfahren in die Dührener Straße den Audi beschädigte. Trotz des Schadens von rund 1.000 Euro kümmerte sich dessen Fahrer nicht und entfernte sich.

Die Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Ihren Angaben zufolge müsste es sich um einen Sattelzug gehandelt haben, der einen orange-farbenen Auflieger mit Plane hatte. Eine Fahndung nach diesem Lkw verlief ohne Erfolg. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem flüchtenden Lkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell