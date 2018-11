POL-MA: Mannheim-Waldhof: In Gebäudekomplex eingebrochen und mehrere Durchlauferhitzer gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In der Oberen Riedstraße, in Höhe der Straße "Freier Weg", verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, Zutritt zu einem leerstehenden Gebäudekomplex und drang dort in sieben neu renovierte Wohnungen ein. Aus den Wohnungen stahl er jeweils einen neuwertigen elektronischen Durchlauferhitzer, welche er fachgerecht abmontiert hatte. Das erbeutete Diebesgut transportierte er vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 4.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

