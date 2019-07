Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallverursacher flüchtete - Tasche entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallverursacher flüchtete

Am Freitagmorgen gegen 4.30 verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Pkw im Bereich eines Blumengeschäftes in der Rombacher Straße gegen einen Pfosten gefahren war. Der Mann gab an, dass am Unfallort ein stark beschädigtes Fahrzeug stehen würde und er gesehen hat, wie vier Personen geflüchtet seien. Einer davon habe auf dem Hemd deutliche Blutspuren gehabt. Beamte des Aalener Polizeireviers trafen in der Nähe auf eine Personengruppe, von denen einer beim Erkennen des Streifenwagens in Richtung St.-Johann-Friedhof flüchtete. Die beiden anderen wurden einer Kontrolle unterzogen, wobei sie angaben, den Flüchtigen nicht zu kennen. Im Pkw, in dem bei dem Aufprall sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrerairbag ausgelöst wurden, konnten zahlreiche volle und leere Bierflaschen aufgefunden werden. Über das Fahrzeugkennzeichen wurde der Halter rasch ermittelt; dort wurde in Erfahrung gebracht, dass der Pkw vom Sohn benutzt wird. Dieser konnte bislang nicht erreicht werden; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aalen: Vorwärts statt rückwärts

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 21-Jähriger am Donnerstagabend verursachte. Gegen 21.35 Uhr wollte der junge Mann mit seinem Pkw BMW, den er in der Gartenstraße abgestellt hatte, wegfahren. Anstatt rückwärts fuhr er jedoch vorwärts, wobei er einen vor seinem Fahrzeug abgestellten Pkw Mercedes Benz beschädigte.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von der Oberen Wöhrstraße kommend, fuhr ein 44-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem Pkw VW Touran nach links auf die Obere Bahnstraße ein. Dabei übersah er den Pkw VW Polo einer 43-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagmorgen zwischen 8.30 und 10 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der im Parkhaus Spritzenhausplatz abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren auf dem Areal einer Tankstelle in der Pfromäckerstraße beschädigte ein 50-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Pkw Hyundai den Pkw VW Up eines 73-Jährigen. Der 50-Jährige verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Unterschneidheim: Wildunfall

Auf der Verbindungsstraße zwischen Geislingen und Ellrichsbronn erfasste ein 42-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr mit seinem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Beim Aufprall des Tieres entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Bopfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 47-Jährige ihren Pkw Audi am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr an der Einmündung Bergstraße / Neue Nördlinger Straße anhalten. Ein 40-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Land Rover auf, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Rosenberg: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Landesstraße 1060 / Kreisstraße 3230 von Hohenberg in Richtung Rosenberg, missachtete ein 62-Jähriger am Donnerstagnachmittag die Vorfahrt eines 57-Jährigen. Beim Zusammenstoß des Pkw VW des Unfallverursachers und des Mercedes Benz des 57-Jährigen entstand kurz nach 15.30 Uhr ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Ellwangen: Fahrer übersahen sich

Auf dem Parkplatz der Buchenbergschule im Pestalozziweg kam es am Donnerstagvormittag kurz nach 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Ein 80-Jähriger fuhr mit seinem Pkw BMW rückwärts, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Mercedes Benz eines 19-Jährigen kam, der zeitgleich rückwärts ausparkte. Beide Fahrer machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang.

Schwäbisch Gmünd: Tasche entwendet

Am Donnerstagabend traf ein 53-Jähriger in den Umkleideräumen des TSB Schwäbisch Gmünd in der Buchstraße auf einen unbekannten Mann. Dieser gab wohl an, dass er auf der Suche nach einem neuen Fußballverein wäre. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Männer verließ der Unbekannte die Räumlichkeiten wieder. Gegen 21.20 Uhr wurde dann bemerkt, dass aus der Umkleide eine Tasche entwendet worden war. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2500 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: Radfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 15-Jähriger am Donnerstagabend zu. Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad auf der Ziegelwiesenstraße hinter seinem Freund her, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war. Als der Junge zu seinem Vordermann aufschließen wollte, stürzte er zu Boden, wobei er sich Schürfwunden zuzog, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Mutlangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Toyota beschädigte eine 30-Jährige am Donnerstag gegen 17.25 Uhr einen Pkw Ford, der auf einem Kundenparkplatz in der Straße In der Breite abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1100 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler II

Rund 2000 Euro Schaden entstand am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr, als eine 33-Jährige beim Ausparken mit ihrem Pkw Peugeot einen in der Oderstraße geparkten Pkw Toyota streifte.

Schwäbisch Gmünd: Bei Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 63-Jähriger seinen Pkw VW zur Unfallzeit auf der Schießtalstraße anhalten. Ein 61-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Renault auf, wobei der 63-Jährige leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Aus einem Parkhaus kommend, fuhr eine 61-Jährige am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr mit ihrem Pkw Opel auf die Ackergasse ein. Dabei übersah sie den stehenden Pkw VW eines 72-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

