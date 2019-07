POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 20.07.2019, 14:00 Uhr - 2 Unfälle, 1 betrunken gefahren

Polizeipräsidium Aalen

Rosenberg - Unfall durch Fahranfänger

Am Samstag gegen 00:19 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Seat die K3321 von Jagstzell in Richtung Unterknausen. Am Ende einer Linkskurve kommt er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf das Fahrbahnbankette und streift ein dortiges Verkehrszeichen. Danach kommt er ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfährt er nochmals ein Verkehrsschild und kommt kurz nachdem er einen Baum gestreift hatte zum Stehen. Bei dem Unfall blieben zum Glück der Fahrer, als auch sein Beifahrer unverletzt. Allerdings hat sein Fahrzeug nur noch Schrottwert. Der Sachschaden bei dem Unfall beträgt ca. 6250 Euro. Zudem konnte bei der Unfallaufnahme leichter Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt werden. Da dieser Fahranfänger ist, muss er nun auch diesbezüglich mit Unannehmlichkeiten rechnen.

Schwäbisch Gmünd - Betrunken im Verkehr

Am Samstag gegen 03:00 Uhr wurde in Schwäbisch Gmünd in der Wetzgauer Straße ein 53 Jahre alter Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Streife festgestellt werden, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Aus diesem Grund musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Iggingen - Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Am Samstag gegen 10:16 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Ford Wohnmobil die K3297 von Zimmern her in Richtung Anschlussstelle Iggingen mit der B29. Dort wollte er nach links in Richtung Aalen auf diese einbiegen, übersah aber den VW Golf eines 21 Jahre alten Mannes. Dieser wollte eine Kollision vermeiden und lenkte sein Fahrzeug nach links, wo hinter dem Ford eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem BMW fuhr. Mit dieser stieß er frontal zusammen. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Der 31 Jahre alte Mitfahrer im BMW hingegen musste zur Behandlung in Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Anschlussstelle musste zur Unfallaufnahme, zur Bergung der Unfallfahrzeuge und zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn für 1,5 Stunden teilweise gesperrt werden.

