Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 34-jährige Fußgängerin verletzt - Autofahrer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 01.04.2019 gegen 07:40 Uhr überquerte eine 34-Jährige den Fußgängerüberweg in Höhe der Prälat-Caire-Straße / Mannheimer Straße, um dann weiter die Mannheimer Straße zu überqueren. Zur gleichen Zeit stand etwas auf dem Fußgängerüberweg ein unbekannter Autofahrer mit einem roten Auto mit Ludwigshafener Kennzeichen und fuhr los als die 34-Jährige den Fußgängerüberweg fast vollständig überquert hatte. Die 34-Jährige stützte sich mit der Hand auf der Motorhaube ab und sprang beiseite. Dadurch verletzte sie sich. Der unbekannte Autofahrer gab Gas und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Er war zwischen 60 und 70 Jahre, hatte eine Glatze und einen weißen Haarkranz sowie einen weißen Schnauzbart. Wer Angaben zu dem Unfall und dem Autofahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

