BPOLI S: Mit knapp 2,0 Promille Widerstand geleistet

Ulm (ots) - Ein 37-jähriger Mann hat sich am heutigen Morgen (14.11.2018) gegen 06:15 Uhr im Ulmer Hauptbahnhof den Maßnahmen einer Streife der Bundespolizei widersetzt und sich dabei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der mit knapp 2,0 Promille alkoholisierte Mann mit einem Mitarbeiter eines Bahnhofslokals in Streit, weshalb er die Örtlichkeit verlassen sollte. Da er der Aufforderung offenbar nicht nachkam, alarmierte der Mitarbeiter die Bundespolizei. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten wurde der türkische Staatsangehörige zunehmend aggressiv. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte der 37-Jährige zudem zu Boden und verletzte sich leicht an der Stirn. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Meriam Kielneker

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell