Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09.30 Uhr: Gestürzter Motorradfahrer

Aalen (ots)

Motorradfahrer gestürzt Schrozberg Am Samstag, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer die K 2539 in Richtung Eichswiesen. In einer Linkskurve kam er auf einem Rollsplittbelag ins Rutschen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

