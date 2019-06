Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Erfurter Straße einzubrechen. Ein Hausbewohner hörte gegen 02:00 Uhr ein lautes Krachen. Bei seiner Nachschau im Garten, sah er zwei Personen, die in unbekannte Richtung flüchteten. Der Rollladen und der Fensterrahmen waren bei dem Versuch, das Fenster aufzuhebeln, beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



