POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Billerbecker Straße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Montag, 19.11.2018 stand eine 20-jährige Autofahrerin aus Billerbeck um 13.42 Uhr mit ihrem Skoda am rechten Fahrbahnrand der Billerbecker Straße in Darfeld in Fahrtrichtung Ortsmitte. Der vorbeifahrende Fahrer eines größeren, silbernen Wagens lenkte bei Gegenverkehr nach rechts und touchierte den stehenden Skoda. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern fuhr er weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

