Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rentner auf Wanderschaft

Meisenheim (ots)

Eigentlich wollte eine Seniorengruppe nur eine kurze Altstadtbesichtigung unternehmen. Weil der vorgesehene Busparkplatz in der Hans-Franck-Straße jedoch unerlaubt durch PKW belegt war, wurde daraus eine kleine Wanderung. Ihr Touristenbus war gezwungen sich in weiterer Entfernung eine andere Parkmöglichkeit zu suchen. Gott sei Dank waren alle Rentner gut zu Fuß. Damit in Zukunft solche Unannehmlichkeiten unterbleiben, weist die Polizei nochmals darauf hin, vor dem Abstellen des PKW, auf die Beschilderungen der Parkplätze zu achten.

