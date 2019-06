Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Mengen

Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einer Nötigung im Straßenverkehr, die am letzten Sonntag kurz nach 15.00 Uhr auf der B 32 begangen wurde. Eine 28-jährige Audi-Lenkerin fuhr von Mengen kommend in Richtung Herbertingen, als ihr in Höhe des Flugplatzes ein unbekannter Fahrer eines blauen Kleinbusses, ähnlich einem Mercedes Vito, auf ihrer Fahrspur entgegenkam, der in diesem Moment einen Pkw mit Wohnwagen überholte. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeuglenker zu verhindern, führte die Frau eine Gefahrenbremsung durch. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seinen Überholvorgang trotz Erkennens des Gegenverkehrs fort, fuhr zwischen der 28-jährigen und dem Wohnwagengespann durch und scherte schließlich vor dem Pkw wieder ein. Anschließend fuhr die Frau leicht geschockt nach Hause, von wo aus sie die Polizei verständigte.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Überholenden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden. Besonders der überholte Lenker des Wohnwagengespanns wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

