Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Einbruch in Keller

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 14.00 Uhr, gewaltsam in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Ziegelacker" eingedrungen. Der Täter verschaffte sich zunächst Zutritt über die Haupteingangstür in das Haus, begab sich in das Untergeschoss und hebelte dann mit einem Werkzeug zwei Kellertüren auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus beiden Kellern nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Abgängiger Senior

Ein gutes Ende nahm der Fall eines aus einem Pflegeheim vermissten Senioren am Mittwochabend. Der Polizei wurde am Nachmittag mitgeteilt, dass ein an Demenz erkrankter Mann abgängig sei. Daraufhin wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach dem Vermissten gesucht. Während der Abklärung möglicher Anlaufstellen tauchte der Mann wohlbehalten wieder im Pflegeheim auf.

Sigmaringen

Müll illegal entsorgt

Wegen widerrechtlicher Müllbeseitigung wird ein 21-jähriger Mann angezeigt, der im Bereich des Güterbahnhofs Abfall entsorgt haben soll. Polizeibeamte hatten in mehreren Büschen Müllhaufen festgestellt. In einem der Haufen wurde ein Kassenzettel mit Name und Adresse des 21-Jährigen gefunden.

Sigmaringen

Unfall

Eine schwer verletzte Autofahrerin und rund 10.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch gegen 16.20 Uhr im Bereich einer Wendeplatte am SRH-Klinikum. Eine 84-jährige Frau wollte in der Nähe des Haupteingangs ihr Automatik-Auto rückwärts in eine Parklücke umsetzen, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über ein ansteigendes Blumenbeet nach oben. Am höchsten Punkt des Blumenbeets kollidierte die linke Fahrzeugseite auf Höhe der Fahrertür mit einem großen Steinbrocken und der Wagen rollte auf der anderen Seite des Blumenbeets wieder herunter. Die Fahrerin stieg, während sich das Auto bewegte, aus, wurde dabei vom linken Vorderrad erfasst und überrollt. Der PKW kam letztendlich aufgrund einer Kollision mit der Gebäudefassade zum Stehen. Die Seniorin wurde schwer an einem Bein verletzt. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro, an der Gebäudefassade beträgt der Schaden etwa 5000 Euro.

Krauchenwies

Angriff auf Polizisten

Wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten wird ein 19-jähriger Mann angezeigt. Der Mann war am Abend wegen seiner starken Alkoholisierung und damit einhergehender Provokationen des Strandbads verwiesen worden und wollte dies nicht akzeptieren. Beim Eintreffen der Beamten wurden diese von dem Mann mehrfach massiv mit Kraftausdrücken beleidigt, außerdem ging er immer wieder in bedrohlicher Haltung auf einen der Polizisten zu. Nachdem er schließlich versucht hatte, den Polizisten zu schlagen, wurde er zu Boden gebracht, mit Handschließen gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Mengen

Fahrradsturz

Bei einem Sturz von ihrem Fahrrad erlitt am Donnerstag gegen 18.30 Uhr eine 84-jährige Frau im Edelbrunnenweg schwere Verletzungen. Sie war mit ihrem Damenrad auf dem Edelbrunnenweg aus Richtung Ortsausgang kommend unterwegs und fuhr kurz vor der Einmündung zum Leonhardiweg aus Unachtsamkeit gegen eine in der Fahrbahnmitte aufgestellte Warnbake. Hierbei stürzte sie und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ostrach

Unfall

Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies. Ein 18-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Krauchenwies unterwegs, als er laut Zeugenaussagen ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben stehen blieb. Die Unfallstelle befindet sich im Auslauf einer lang gezogenen leichten Linkskurve. Der Mann und seine Beifahrerin verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Urbat

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell