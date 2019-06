Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Mehrere Versuche des Telefonbetruges

Mehrere Personen wurden am Mittwoch von angeblichen Enkeln oder anderen angeblichen Verwandten angerufen. Hierbei gaben die Betrüger unter verschiedenen Vorwänden an, dringend Geld zu benötigen. Die Angerufenen erkannten die Betrugsabsichten jedoch sehr schnell und es kam nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Vermögensschaden.

Konstanz

Pedelec-Fahrerin stürzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin am Donnerstag gegen 11.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Egger Straße. Die Radfahrerin war in Richtung der Insel Mainau unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Die Verletzte wurde vor Ort notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Konstanz

Hund verursacht Unfall

Mit einer schweren Armverletzung musste ein 42-jähriger Motorrad-Lenker am Donnerstag gegen 17.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Wollmatinger Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 27-jährige Frau stand mit ihrem Hund am Straßenrand, als dieser plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Um eine Kollision mit dem Hund zu vermeiden, musste der herannahende Motorradfahrer stark bremsen und kam daraufhin zu Fall.

Reichenau

Fehler beim Einfahren

Sachschaden von über 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 16.00 Uhr auf der B 33 ereignete. Ein 47-jähriger Autofahrer befuhr von der Kindlebildkreuzung den Beschleunigungsstreifen und wollte auf die Bundesstraße in Richtung Allensbach einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Lkw-Lenkers, der den einfahrenden Pkw aufgrund des "toten Winkels" nicht sehen konnte. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit.

Radolfzell

Verkehrsunfallflucht

Ein Unfall mit einem Sachschaden von rund 1.500 Euro ereignete sich am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 15.00 Uhr in der Ratoldusstraße, als ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich bei der Vorbeifahrt einen in der Straße geparkten Ford streifte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "Lippenwiesen" zu einem Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten Chevrolet geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Radolfzell-Güttingen

Straßenverkehrsgefährdung und anschließende Unfallflucht - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht, die am Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr auf der B 34 begangen wurde. Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr von Espasingen kommend in Richtung Radolfzell, als ihr kurz nach der Abfahrt Güttingen ein unbekannter Lenker eines silbernen Pkw auf ihrer Fahrspur entgegenkam, der in diesem Moment ein schwarzes Auto überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeuglenker zu verhindern, lenkte die Frau ihr Fahrzeug in den Grünstreifen. Dennoch kam es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel, wobei der Spiegel der Autofahrerin komplett herausgerissen wurde. Der unbekannte Überholende setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Pkw riet der Geschädigten, die Polizei zu rufen und fuhr anschließend ebenfalls in Richtung Stockach weiter. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Überholenden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden. Besonders der überholte Pkw-Lenker wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Singen

Diebstahl von Gartenmöbeln

Ein Gartenmöbelset, bestehend aus einem runden Glastisch und vier Gartensesseln aus Peddigrohrgeflecht im Wert von über 1.300 Euro, haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Terrasse in der Frohsinnstraße entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Gartenmöbel geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu verständigen.

Singen

Radfahrerin stürzt

Mit einer schweren Verletzung an der Schulter musste eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin am Dienstag gegen 11.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Radolfzeller Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben ihres Begleiters war die Frau zunächst nach rechts ins Bankett gefahren. Beim Versuch wieder auf den Radweg zu gelangen verlor die 67-jährige die Kontrolle über ihr Pedelec, streifte das Rad ihres Begleiters und stürzte. Der Mann kam dabei nicht zu Fall.

Singen

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Beifahrertür sowie den hinteren rechten Bereich eines in der Gießereistraße geparkten Audi zerkratzt. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Abkommen von der Fahrbahn

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr auf der B 33. Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Kreuz Hegau auf der linken Spur, als er nach einem Überholvorgang vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Im Anschluss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der rechten Leitplanke und blieb schließlich auf dem Seitenstreifen stehen. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Engen

Alkoholisierter Autofahrer

Durch die Überzeugungskraft und das beherzte Eingreifen zweier Zeugen konnte die Weiterfahrt eines alkoholisierten 71-jährigen Mannes verhindert werden. Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr fiel einem Ehepaar die unsichere Fahrweise eines vorausfahrenden Pkw-Lenkers auf, der die B 491 von Emmingen kommend in Richtung Engen befuhr. Nachdem der unbekannte Fahrzeugführer kurz auf die Gegenfahrspur geriet und dort beinahe mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert wäre, stieg das Ehepaar an der Einmündung Aacher Straße in Engen aus, als die beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie liefen zu dem Autofahrer und bewegten ihn auf der "Eselsbrücke" dazu anzuhalten und auszusteigen. Die verständigte Polizei stellte bei dem 71-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,4 Promille, weshalb die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, sowie die Weiterfahrt untersagt.

Stockach

Nach Parkrempler geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "Stadtwall" begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Toyota und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Eigeltingen

Pkw beschädigt

Ein unbekannter Täter besprühte mit roter Farbe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Heckklappe und das hintere Kennzeichen eines auf einem Parkplatz in der Straße "Obere Blatt" abgestellten VW Golf. Außerdem wurde der linke hintere Kotflügel zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

