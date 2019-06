Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Körperverletzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 19-jährigen Mann, der am Donnerstagnachmittag in der Gallusstraße seine Freundin angegriffen und verletzt haben soll. Nachdem er die Frau zuerst im Bereich des Kopfes geschlagen und anschließend mit einem Smartphone beworfen haben soll, verließ er die Wohnung, kehrte jedoch nach Angaben der Geschädigten und eines Zeugen mit zwei männlichen Bekannten zurück und trat die Haustür ein. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife, ergriffen alle drei die Flucht.

Friedrichshafen

Drogenfahrt

Bei einer Kontrolle stoppten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Stettiner Straße einen 38-jährigen Autofahrer. Da sich der Verdacht ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde ein Test veranlasst, der positiv auf Cannabis verlief. Der 38-Jährige musste sich im Anschluss einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen.

Friedrichshafen

Mann verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung wird ein 44-jähriger Mann angezeigt, der am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in einem Lokal in der Flugplatzstraße einen 30-jährigen Mann verletzt haben soll. Nach bisherigem Ermittlungsstand spielte der 30-Jährige an einem Automaten, als der 44-Jährige ihm mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf schlug. Im Anschluss soll er den Mann laut Zeugenaussagen noch ins Gesicht geschlagen haben. Der 30-Jährige erlitt eine Platzwunde und Prellungen.

Friedrichshafen

Schlaf gestört

Wegen nächtlicher Ruhestörung musste die Polizei in der Nacht auf den heutigen Freitag gegen 00.15 Uhr zu einem Hotel in der Sonnenbergstraße ausrücken. Mehrere Teilnehmer eines Junggesellenabschiedes hatten reichlich dem Alkohol zugesprochen und standen vor dem Hotel. Eine Person aus der Gruppe schrie laut herum und störte die Nachtruhe der Anrainer erheblich. Die Personengruppe wurde von den Polizisten aufgefordert, die Nachtruhe einzuhalten und in das Hotel zu gehen. Daraufhin begaben sich die Männer zunächst widerwillig in das Hotel, kehrten jedoch nach wenigen Minuten zurück, um erneut lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Nachdem weitere Polizisten gegenüber den Ruhestörern den Gewahrsam angedroht hatten, begab sich die Personengruppe dann letztendlich in das Hotel und der Krach war beendet.

Friedrichshafen

Körperverletzung - Zeugenaufruf

Die Polizei Friedrichshafen bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung, die sich bereits am 10.Juni dieses Jahres gegen 21.20 Uhr in der Scheffelstraße ereignet hat. Gemäß den bisherigen Ermittlungen soll ein unbekannter Mann aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus auf einen 38-jährigen Passanten grundlos eingeschlagen haben, nachdem dieser sich nach dem Weg erkundigt hatte. Bei dem Angriff wurde der 38-Jährige im Bereich des Oberkörpers verletzt. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall sind an die Polizei unter Tel. 07541 701-0, erbeten.

Kressbronn

Betrunken am Steuer

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierten am Donnerstagabend im Bereich Gießenbrücke einen 48-jährigen Pkw-Fahrer und bemerkten währenddessen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Er gab auf Nachfrage an, ein Feierabendbier getrunken zu haben. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, woraufhin eine ärztliche Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins veranlasst wurden.

Tettnang

Verdächtige Person

Anrainer der Kaltenberger Straße meldeten am Donnerstagnachmittag der Polizei, dass ein unbekannter Mann an Haustüren klingeln und um Geld betteln würde. Vor Ort konnte der Mann angetroffen werden. Er verhielt sich auffallend seltsam und widersprach sich des Öfteren auf die Frage, warum er an Haustüren klingeln würde. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis für die gesamte Gegend ausgesprochen.

Frickingen

Unfall

Rund 3500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in Leustetten in Richtung Weildorf. Am Ortsausgang hatte sich aus bisher unbekannter Ursache der angehängte Wohnwagen von einem Peugeot gelöst und war in der Folge gegen die Begrüßungstafel "Willkommen in Leustetten" geprallt. Dabei wurden der Wohnwagen und die Begrüßungstafel beschädigt, verletzt wurde niemand.

Überlingen

Unfall

Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung Owinger Straße/Gottfried-Keller-Weg leicht verletzt. Ein 32-jähriger Autofahrer hatte den Mann beim Linksabbiegen übersehen und erfasst ihn, so dass er vom Motorrad stürzte. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Überlingen

Fahrradeigentümer gesucht

Die Polizei Überlingen bittet den rechtmäßigen Besitzer eines gestohlenen Fahrrades, sich unter Tel. 07551 804-0 oder persönlich auf dem Revier zu melden. Das Fahrrad "Winora Belize" soll im Bereich Mantelhafen/Post/Mühlenstraße unverschlossen abgestellt gewesen sein und wurde dort Ende Mai entwendet. Es ist nahezu neuwertig.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall

Rund 7000 Euro Sachschaden, aber keine Verletzten ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle L 201/B31 ereignete. Der Lenker eines Opel hatte zu spät erkannt, dass eine vor ihm fahrende Audi-Lenkerin aufgrund eines aus Richtung Oberuhldingen kommenden Fahrzeugs anhalten musste und war auf den Audi aufgefahren.

Urbat

