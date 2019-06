Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher flüchtet mit Nissan Micra

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag ertappten Wohnungsinhaber eines Mehrfamilienhauses an der Hochstraße einen Einbrecher. Als dieser von den Bewohnern angesprochen wurde, flüchtete er. Zeugen beobachteten später, wie der Einbrecher in einen Nissan Micra mit Düsseldorfer Kennzeichen einstieg und weiter flüchtete. Eine 77-jährige Wohnungsinhaberin und ihre 53-jährige Tochter hielten sich am Dienstag nur für ein paar Minuten im Keller des Hauses auf. Als sie, gegen 12:30 Uhr, wieder hoch kamen, sahen sie einen Mann, der aus der Wohnung der 77-Jährigen kam. Als sie ihn ansprachen, flüchtete der Mann aus dem Haus in Richtung Mittelstraße. Später stellten sie fest, dass die Wohnungstür durch Hebeln gewaltsam geöffnet wurde. In der Wohnung wurde gezielt das Schlafzimmer aufgesucht. Hier entwendete der Dieb einige Goldschmuckstücke. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170cm groß - ca. 30-40 Jahre alt - osteuropäisches Erscheinungsbild - ungepflegtes Aussehen - schlank

Er trug eine helle Kappe und eine helle Hose und eine helle Weste. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02332-91665000 entgegen.

