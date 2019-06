Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Montag fuhr eine 65-jährige Hattingerin, gegen 08:30 Uhr, mit ihrem Skoda auf der Blankensteiner Straße in Richtung Hammertal. In Höhe der Einmündung Wittener Straße wollte sie bei Grünlicht zeigender Ampel nach links in die Wittener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den im Gegenverkehr fahrenden und vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Wittener auf seinem Kraftrad und es kam zum Zusammenstoß. Der 58-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer, auch die 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

