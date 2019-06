POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Wolpertswende-Mochenwangen

Verkehrsunfall zwischen Rollerfahrer und Fußgänger

Zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Rollerfahrer und einem Fußgänger kam es am frühen Mittwochabend auf der Wolpertswender Straße in Mochenwangen. Ein 77-jähriger Fahrer eines Piaggio Rollers befuhr die Wolpertswender Straße von Wolpertswende kommend in Richtung Mochenwangen. Auf Höhe der Einmündung zur Hauptstraße überquerte ein 83-jähriger Fußgänger die Fahrbahn ohne auf den Roller zu achten. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Kleinkraftrad und dem Fußgänger, wodurch beide Unfallbeteiligte zu Sturz kamen. Der 83-jährige Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Der 77-jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Leutkirch-Wuchzenhofen

Verkehrunfall mit Motorradfahrer

Ein schwerverletzter Motorradfahrer sowie Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der L308 ereignete. Ein 45-jähriger Zweiradfahrer war in einer Gruppe von insgesamten drei Motorrädern von Wuchzenhofen in Richtung Ellmeney unterwegs. In einer Steigung mit leichter Linkskurve kam er vermutlich durch auf der Fahrbahn befindliche Steine zu Sturz. Er rutschte über die Fahrbahn und nach rechts in ein angrenzendes Wiesengrundstück, wo er zum Liegen kam. Auf Grund seiner schweren Verletzungen wurde der 45-Jährige durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert.

