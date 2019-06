Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen - Veringenstadt

Unfallflucht

Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht sucht die Verkehrspolizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0. Die Beamten der Verkehrspolizei wurden am Montagabend gegen 21.00 Uhr zu einer Unfallstelle auf der Bundesstraße 32 zwischen dem Kreisverkehr beim Nollhof und Jungnau gerufen. An der Unfallstelle stellten sie fest, dass der unbekannte Lenker eines Zweirades die Bundesstraße 32 in Fahrtrichtung Jungnau befahren hatte und in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gestürzt und in die rechts neben der Fahrbahn verlaufende Leitplanke gerutscht war. Nach dem Verkehrsunfall hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um dir Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. An der Leitplanke war ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Der Verkehrsunfall dürfte sich am Montagnachmittag oder am frühen Abend ereignet haben.

Gammertingen

Unfallflucht

Der unbekannte Lenker eines vermutlich blau lackierten Pkw stieß am Dienstag im Zeitraum von 11.00 bis 12.40 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte Seite eines auf dem Parkplatz gegenüber des Schwimmbades Mariaberg geparkten Pkw-Kombi der Marke Dacia, Farbe weiß. Am Dacia wurde die hintere rechte Schiebetüre eingedellt, der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Lenker des verursachenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921696.

Krauchenwies

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies ereignete. Die 57-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz befuhr die Landesstraße in Richtung Krauchenwies, geriet auf das Seitenbankett und streifte anschließend mit der rechten Fahrzeugseite an der Leitplanke entlang, wodurch an ihrem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Einmündung der Ölbergstraße in die Friedhofstraße ereignete. Der 83-jährige Lenker eines Pkw Toyota befuhr die Ölbergstraße in Richtung Krankenhaus und bog an der Einmündung nach links in die Friedhofstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 58-jährigen Lenkerin eines Renault, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand.

Herdwangen-Schönach

Verkehrsunfall mit verletzten Fahrradfahrern

Ein Ehepaar befuhr am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr mit Fahrrädern die Kreisstraße 8269 aus Richtung Kleinschönach in Richtung Großschönach. Bei Großschönach kam es nach einem Fahrfehler des 47-jährigen Ehemannes zu einer seitlichen Berührung mit der 46-jährigen Ehefrau, die gerade im Begriff war, ihren Ehemann mit ihrem Pedelec zu überholen. Beide Fahrradfahrer verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und stürzten. Die Ehefrau zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu, die eine Einlieferung in eine Spezialklinik erforderten. Der Ehemann wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den beiden Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell