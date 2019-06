Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Mühlhausen-Ehingen

Sattelzugfahrer wird aggressiv

Vermutlich unter Drogeneinwirkung stand ein 56-jähriger ausländischer Lkw-Lenker, der am Dienstagabend gegen 21 Uhr von Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen auf einem Parkplatz an der A 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Engen kontrolliert wurde. Den Polizisten war zuvor aufgefallen, dass die Aufliegerplane des in nördliche Richtung fahrenden Sattelzuges deutlich ausgebeult war. Wie sich herausstellte, waren Gefahrgutfässer der Klasse 3 (leicht entflammbar) auf der Ladefläche verrutscht. Nachdem die Beamten den Sattelzugfahrer darauf hingewiesen hatten, dass seine Weiterfahrt erst nach einer vorschriftsmäßigen Ladungssicherung möglich sei, wurde dieser zunehmend aggressiver und unterlag deutlichen Stimmungsschwankungen. Er verstellte mehrfach Fahrzeugführern, die über den Parkplatz fuhren, den Weg und rannte plötzlich über die dreispurige Autobahn bis zur Mittelleitplanke, um gleich darauf wieder auf den Parkplatz zurückzukehren. Um weitere gefährliche Situationen zu vermeiden, musste die Polizei den 56-Jährigen, der offensichtlich unter Einwirkung von Drogen stand, in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Lkw-Lenker wurde die ärztliche Entnahme zweier Blutproben veranlasst, eine Sicherheitsleistung erhoben und die Weiterfahrt bis zum Morgen untersagt.

Engen

Tätliche Auseinandersetzung

Zwischen einem 22-jährigen Mann und seiner 27-jährigen Bekannten kam es am Dienstag gegen 21.30 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Breitestraße zu einem Streit. Als er mit unterschiedlichsten Gegenständen, die er auf dem Baustellengelände fand, drohend auf die Frau zuging, griff ein Zeuge ein und verwies den 22-Jährigen von der Örtlichkeit. Nachdem er dieser Aufforderung nicht nachkam, informierte der Zeuge die Polizei. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der junge und stark alkoholisierte Mann sehr aggressiv und bespuckte diese. Um weitere Eskalationen zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht.

Stockach

Verkehrsunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 10.45 Uhr in der Straße "Am Buchbühl" ereignet hat. Eine Autofahrerin befuhr die Straße "Am Eichbühl", bog nach rechts in die Straße "Am Buchbühl" ab und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw-Lenker, der seinerseits ausgeholt hatte, um nach rechts in die Straße "Am Buchbühl" abbiegen zu können. Bei dem Unfall blieben die Verkehrsteilnehmer unverletzt.

Sauter / Kratzer

Tel. 07531-995-1010

