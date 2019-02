Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Hohenlimburger Kindergarten

Hagen (ots)

Zwischen Freitag, den 15.02.2019, 14:00 Uhr, und Montag, den 18.02.2019, 07:00 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Kindergarten in der Kaiserstraße. Der Leiterin der Kita fiel am Montagmorgen auf, dass ein Fenster neben der Eingangstür offen stand. Durch das Fenster waren die Täter in das Gebäude gelangt und hatten Schränke und Schubladen durchsucht. Als Diebesgut stahlen sie einen niedrigen, dreistelligen Geldbetrag sowie zwei ältere Laptops. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und bittet um Hinweise unter 986 2066.

