Polizei Hagen

POL-HA: Kastenwagen in Garenfeld aufgebrochen

Hagen (ots)

Am 19.02.2019 schlugen unbekannte Täter auf der Westhofener Straße zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr die hintere Seitenscheibe eines Ford-Kastenwagens ein. Sie drangen in das Fahrzeug ein und entwendeten diverses, hochwertiges Werkzeug, darunter eine Kettensäge. Die genaue Beutewert wird noch ermittelt. Am Kastenwagen entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 986 2066 entgegen.

