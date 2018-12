POL-DH: --- Bassum - Brand eines leerstehenden Hauses

Diepholz (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am heutigen Sonntag gegen 11.30 Uhr der Anbau eines alten Fachwerkhauses am Ortsrand von Bassum, Bassumer Straße, in Brand. Bei dem Fachwerkhaus handelt es sich um ein altes Zollhaus aus dem 19. Jahrhundert, welches gerade restauriert wird und daher vollständig entkernt und zur Zeit unbewohnt ist. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Anbau bereits in Vollbrand.

Während der Löscharbeiten musste die Bassumer Straße gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Sowohl der Anbau, wie auch der Dachstuhl des angrenzenden Fachwerkhauses wurden beschädigt. Die eingesetzten Ortsfeuerwehren konnten eine Ausreitung des Feuers verhindern.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

